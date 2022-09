Politiche 2022, Paragone (Italexit): “Supereremo lo sbarramento, la Campania non è De Luca”

“Questa non è la regione di De Luca. È la regione dei campani. De Luca oggi ha un ruolo istituzionale ma niente di più. Il messaggio che vogliamo lanciare parte proprio dai fallimenti di gente come De Luca, di una classe dirigente che ha tradito sui temi del lavoro, delle infrastrutture, sui temi di una tutela di diritti fondamentali”. Così, da Salerno, il senatore Gianluigi Paragone che ha incontrato i simpatizzanti di Italexit al gazebo di via Velia. “Me lo ricordo De Luca – dice – come parlava durante il periodo del lockdown. Ora anche lui ha problemi con cittadini che chiedono risposte. Adesso ci mettiamo due belle commissioni di inchiesta, una sui vaccini e una sul Covid. E così vediamo se hanno ancora voglia di nascondere le notizie e le informazioni”.

Le critiche agli avversari

Paragone poi aggiunge: “Italexit supererà sicuramente la soglia di sbarramento perché siamo con il vento in poppa. Poi vediamo. È sicuramente un inizio di percorso che si sta affermando”. “una campagna elettorale molto artefatta. Sembra un incontro di wrestling con gli uni contro gli altri, destra e sinistra. Poi c’è quel bizzarro Robin Hood che si chiama Giuseppe Conte che é riuscito a non revocare le concessioni autostradali ai Benetton. Pensa che uomo di popolo che è Conte, quanto è artefatto. E’ riuscito a dare i soldi alla famiglia Elkann per fare le mascherine da distribuire nelle scuole. Conte è l’uomo dell’inganno che si presenta con il suo ciuffo sbarazzino. Quando si hanno i giornalisti amici e le testate che lo pompano ecco che si fanno dimenticare le tracce. L’obbligo vaccinale lo ha cominciato lui, ad esempio. Noi ci siamo già dimenticati che dal suo cilindro magico è uscito Arcuri. Mi sembra che sia tutto strano”. “Poi, per fortuna – ha concluso Paragone – ci sono i partiti antisistema e un pezzo di Italia che è in profonda sofferenza e non ha ancora sciolto la sua riserva”.