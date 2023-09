Pontida, Salvini: «Non mi divideranno da Meloni»

«La tassa sugli extraprofitti miliardiari delle banche per la Lega è una priorità, non torneremo indietro». Così il leader della Lega, Matteo Salvini, dal palco di Pontida 2023. «Io oggi qua e Giorgia a Lampedusa sono la sintesi di uno stesso obiettivo e destino comune. Non riusciranno a dividerci, abbiamo culture e senso di militanza diverso ma il centrodestra unito vince».

Le Pen: “Noi in Francia e Lega lottiamo per la libertà”

«Voi in Italia e noi in Francia siamo impegnati nella stessa lotta, la lotta per le libertà, per la patria, io so quanto ci teniate alle vostre libertà». Lo ha detto Marine Le Pen, la leader francese del Rassemblement national, intervenendo al raduno della Lega a Pontida.

Le Pen: “Pontida simbolo delle resistenze alle influenze esterne”

«Sono contenta di incontrare Salvini, che avete la fortuna di avere come leader e io come amico. Sono felice di essere a Pontida, un luogo così simbolico, simbolo della resistenza alle influenze esterne. E credo che il parallelo con quello che vedremo in Europa non sia esagerato». Lo ha detto Marine Le Pen, la leader francese del Rassemblement national, intervenendo al raduno della Lega a Pontida.

Le Pen sul palco con Salvini

Marine Le Pen, leader del Rassemblement National, è salita sul palco di Pontida 2023, insieme a Matteo Salvini: «È un’alleata ma soprattutto un’ amica nei momenti di vittoria e difficoltà, e non abbiamo mai cambiato opinione», ha detto Salvini.

Calderoli: “Il 2024 sarà l’anno dell’autonomia differenziata”

«Giovedì le opposizioni (nella commissione Affari costituzionali del Senato, ndr) hanno presentato 572 emendamenti, ma noi andiamo avanti lo stesso e per ottobre 2023 la riforma sarà in aula al Senato. Questo significa che il 2024 sarà l’anno dell’autonomia e io vado avanti». Così il ministro delle Riforme, Roberto Calderoli, parlando dell’iter del suo disegno di legge sull’autonomia differenziata, dal palco del raduno della Lega a Pontida.