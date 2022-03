Portavoce ministero Esteri russo: “Esercito e “neonazisti” ucraini usano i civili come scudi umani”

“Le truppe ucraine ed i “neonazisti” stanno usando i civili come scudi umani, schierando armi nelle aree residenziali dell’Ucraina. Non solo non effettuano l’evacuazione della popolazione civile, ma prendono anche tutte le misure affinchè il maggior numero possibile di civili rimanga nei cosiddetti punti caldi”.

Verità?

Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in un briefing.