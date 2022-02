Premio Wolf per la Chimica 2022 alle scienziate Carolyn Bertozzi e B.Bassler

Dopo quello per la Fisica vinto dalla prof Anne L’Huillier, anche il Wolf Prize per la Chimica 2022 è stato assegnato a due donne: le scienziate americane Carolyn Bertozzi, della Stanford University e dell’Howard Hughes Medical Institute e socia straniera dell’Accademia dei Lincei (come la fisica L’Huillier), e Bonnie Bassler, dell’università di Princeton, che condividono il premio con Benjamin Cravatt, dello Scripps Research in California.

L’ultima donna premiata

L’ultima donna a ricevere lo stesso premio era stata la chimica e cristallografa israeliana Ada Yonath, nel 2006-2007, vincitrice anche Nobel per la Chimica nel 2009, assieme agli scienziati Thomas Arthur Steitz e Venkatraman Ramakrishnan, per i suoi studi sulla struttura e sulla funzione dei ribosomi.

Carolyn Bertozzi

La professoressa Carolyn Bertozzi è nota per aver sviluppato tecnologie innovative che hanno aperto nuove strade per la scoperta biologica e lo sviluppo terapeutico. Interessata alla scienza fin da bambina, si è laureata in chimica alla Harvard University nel 1988 e ha conseguito il dottorato in chimica alla UC Berkeley nel 1993, entrando a far parte della facoltà della UC Berkeley nel 1996. Nel giugno 2015 ha iniziato il suo lavoro alla Stanford University, in coincidenza con il lancio dell’istituto ChEM-H di Stanford. La ricerca della professoressa Bertozzi si è concentrata sullo studio dei cambiamenti nella glicosilazione (una modificazione della struttura della proteina che nasce dal legame covalente tra una singola molecola di zucchero, come ad esempio il glucosio o il fruttosio, e una molecola proteica o lipidica, senza l’azione di controllo di un dato enzima, ndr) della superficie cellulare associati al cancro, all’infiammazione e all’infezione. Ha inventato il campo della chimica biorigonale, che permette ai ricercatori di modificare chimicamente le molecole all’interno dei sistemi viventi, senza interferire con i processi biochimici nativi. Attraverso la branca di cui è pioniera, la Bertozzi ha fatto delle scoperte fondamentali per lo sviluppo di approcci diagnostici e terapeutici, nell’area dell’immuno-oncologia ma anche della tubercolosi e, più recentemente, del COVID-19.

Le motivazioni

Si legge nelle motivazioni del riconoscimento: “Riceve il Premio Wolf per essere stata pioniera della chimica biorigonale e per aver compreso il glicocalice e il suo ruolo sia nella salute che nella malattia, permettendo così la bioimmagine, la chemioproteomica e la somministrazione di farmaci in vivo”.

Bonnie Bassler

Il lavoro della professoressa Bonnie Bassler ha permesso invece di identificare il “quorum sensing”: una tipologia specifica di segnali chimici scambiati dai batteri che gli permette di “nascondersi” e che potrebbe aiutare a migliorare le attuali terapie antimicrobiche. Anche Bonnie Bassler collabora all’Howard Hughes Medical Institute e ha ricevuto numerosi premi, tra cui anche l’Oreal-Unesco nel 2012.