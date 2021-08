Presentatore radio ‘Mr No Vax’ muore di Covid

Marc Bernier era un presentatore radiofonico ed era soprannominato ‘Mr No Vax’, si è ammalato di Covid ed è morto. Marc Bernier era noto per essere un presentatore radiofonico della Florida che si scagliava regolarmente contro le campagne vaccinali, tanto da soprannominarsi ‘Mr. Anti-Vax’. Bernier è morto dopo essersi ammalato di Covid. L’annuncio è stato dato dalla sua stazione, Wndb, lo riferisce il giornale the Guardian.

Nel dicembre scorso, rispondendo a un ascoltatore, Bernier aveva detto “Non me lo faccio… ma vuoi scherzare? Io, Mr. Anti-Vax? Che cavolo!”.

Chi era

Bernier, 65 anni, era stato ricoverato tre settimane fa. La variante Delta sta facendo salire rapidamente i contagi in diversi Stati Usa guidati da repubblicani contrari a ogni restrizione, tra cui proprio la Florida.

Prima Phil Valentine

Alcuni giorni fa era morto un altro presentatore radiofonico conservatore, Phil Valentine, noto per le sue posizioni contro i vaccini anti-Covid, tanto da cantare una sua canzone (‘Vaxman’, sulle note di ‘Taxman’ dei Beatles) che prendeva in giro la campagna vaccinale. Aveva 61 anni, e negli ultimi giorni, secondo la famiglia, aveva cambiato la sua posizione, affermando di voler far campagna per i vaccini qualora si fosse ripreso.