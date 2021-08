Presentazione quarto summit G20 spiagge

“Nel 2012 chiesi ai colleghi di creare la realtà dei sindaci della costa veneta. Il passo successivo di dare vita al G20 Spiagge: perché non metterci assieme e fare squadra con le realtà balneari italiane da Nord a Sud del Paese? Ebbene, da quel momento ho riscontrato solo sensibilità e voglia di fare per essere propositivi nei nostri obiettivi”. E’ l’intervento del sindaco di San Michele al T./Bibione e coordinatore nazionale G20 Spiagge Pasqualino Codognotto oggi a Jesolo nel presentare la quarta edizione del Summit che vede la partecipazione dei primi cittadini delle più importanti località balneari a livello nazionale.

Codognotto

Codognotto si è soffermato sul punto cardine del Summit, vale a dire lo Status di Città balneare: “L’obiettivo è di agire assieme per porci sul panorama turistico mondiale con delle peculiarità che devono ancora essere scoperte. Siamo in grado di offrire servizi di qualità, un territorio invitante, ma tutto deve essere attuato in maniera strategica e con una visione del futuro nuova. Dobbiamo fare squadra e non bisogna pensare ognuno di coltivare il proprio orticello.

L’opportunità

Siamo oggi a Jesolo a pensare una legge che possa darci una identità giuridica visto che rappresentiamo 70 milioni di turisti a livello nazionale per cui la politica deve riconoscere la nostra forza, il nostro valore. Un grazie agli imprenditori che si avvicinano a noi in questo progetto. Non possiamo disunirci ma assieme condividere una visione strategica del nostro futuro”.