Pretto e il green pass

Riceviamo e riportiamo.

All’attenzione del Ministro della Salute

Per sapere – premesso che:

-Ad oggi, 1° ottobre 2021, sono circa 10 milioni gli italiani che non si sono sottoposti alla vaccinazione contro il Covid-19, molti dei quali si collocano nella fascia di età lavorativa;

-Capita spesso che una volta eseguito il tampone con esito negativo, il Green Pass risulti disponibile, ad esempio sull’applicazione mobile “IO”, anche con diverse ore di ritardo, tempistica variabile ma dipendente evidentemente dalle strutture informatiche ministeriali;

-L’esito negativo del tampone non equivale istantaneamente all’ottenimento Green Pass, in quanto decorre del tempo tra il risultato del test rapido e la disponibilità della Certificazione Verde;

-Tramite Decreto Legge del 21 settembre 2021 n. 127, il 15 ottobre 2021 il Green Pass diventerà necessario e obbligatorio per l’accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati;

-È del tutto evidente che il numero dei tamponi effettuati ogni giorno crescerà esponenzialmente dall’entrata in vigore delle misure del Decreto 21 settembre 2021 n. 127, vista la necessità di coloro che non possono o non vogliono sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid-19 di continuare a svolgere le loro mansioni e il loro lavoro;

-Il diritto al lavoro è garantito dalla stessa Costituzione Italiana all’art. 1 -:

La domanda al ministro

se il Ministro intenda adottare gli opportuni provvedimenti urgenti di propria competenza affinché le strutture informatiche ministeriali permettano di reggere il numero maggiore di richieste di ottenimento di Green Pass a seguito di esito negativo del tampone rapido, in modo da garantire a tutti i cittadini la possibilità di ottenere prontamente la Certificazione Verde, ai fini di facilitare l’organizzazione delle loro vite private ed il rispetto dei loro orari di lavoro previsti da contratto.

On. Erik Umberto Pretto