Prezzi carburanti, ancora aumenti per benzina e diesel

Continua la corsa dei prezzi dei carburanti, spinti dai rialzi sui mercati petroliferi internazionali. Il Brent supera questa mattina i 120 dollari al barile, dopo che l’Arabia Saudita ha deciso di alzare i listini per le consegne in luglio. La media nazionale della benzina in self service si avvicina così a 1,97 euro/litro, quella del gasolio a 1,88 euro/litro. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina e del gasolio.

I prezzi

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,966 euro/litro (+18 millesimi, compagnie 1,967, pompe bianche 1,963), diesel a 1,876 euro/litro (+16, compagnie 1,881, pompe bianche 1,866). Benzina servito a 2,093 euro/litro (+20, compagnie 2,133, pompe bianche 2,016), diesel a 2,007 euro/litro (+16, compagnie 2,053, pompe bianche 1,920). Gpl servito a 0,831 euro/litro (invariato, compagnie 0,839, pompe bianche 0,821), metano servito a 1,828 euro/kg (-13, compagnie 1,882, pompe bianche 1,787), Gnl 2,036 euro/kg (-30, compagnie 2,071 euro/kg, pompe bianche 2,010 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 2,041 euro/litro (servito 2,271), gasolio self service 1,967 euro/litro (servito 2,202), Gpl 0,921 euro/litro, metano 2,273 euro/kg, Gnl 2,037 euro/kg.