Prezzo benzina e diesel, ancora in calo: quanto costano oggi

Prezzo benzina e diesel ancora in calo, mentre il governo ha deciso di prorogare le accise. In aumento invece Gpl, metano e Gnl. In calo le quotazioni petrolifere internazionali e il Brent a 102 dollari. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di due centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina. Invariato il gasolio. Per IP registriamo un taglio di 1 cent/litro su benzina e gasolio e un rialzo di un cent/litro sul Gpl.

I costi

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,792 euro/litro (-3 millesimi, compagnie 1,79,5 pompe bianche 1,784), diesel a 1,788 euro/litro (-3, compagnie 1,788, pompe bianche 1,787). Benzina servito a 1,925 euro/litro (-3, compagnie 1,968, pompe bianche 1,845), diesel a 1,924 euro/litro (-3, compagnie 1,964, pompe bianche 1,847). Gpl servito a 0,854 euro/litro (+2, compagnie 0,854, pompe bianche 0,853), metano servito a 2,229 euro/kg (+11, compagnie 2,319, pompe bianche 2,159), Gnl 2,731, euro/kg (+65, compagnie 2,754 euro/kg, pompe bianche 2,711 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,876 euro/litro (servito 2,089), gasolio self service 1,875 euro/litro (servito 2,097), Gpl 0,921 euro/litro, metano 2,620 euro/kg, Gnl 2,737 euro/kg.