Prezzo benzina e diesel in calo, 1,7 a litro oggi in Italia

Il prezzo di benzina e diesel poco sopra 1,7 euro al litro oggi in Italia dopo il taglio delle accise. La misura è entrata in vigore ieri ed è stata recepita sui listini dei prezzi dei carburanti alla pompa a partire da ieri a metà giornata da Roma a Milano, da Torino a Palermo. Nel primo pomeriggio di ieri, a quanto appreso dalla Staffetta, Eni, IP, Q8 e Tamoil hanno tagliato i prezzi consigliati di benzina e gasolio di 30,5 centesimi al litro (25 di accisa cui si aggiungono altri 5,5 di Iva sull’accisa). Per Eni e Q8 taglio di 5,7 cent sul Gpl (4,7 cent più Iva), per IP e Tamoil di 5,5 cent. Il risultato è che questa mattina i prezzi si sono assestati, in media nazionale, poco sopra quota 1,7 euro/litro per la benzina e il gasolio e intorno a 0,85 euro/litro sul Gpl.

I prezzi

Sulle medie dei prezzi praticati alla pompa elaborate sulla base dei dati dell’Osservaprezzi Mise i ribassi sono ancora molto limitati, sia perché i prezzi sono relativi a ieri a non a stamattina, sia per possibili ritardi nella comunicazione dei prezzi da parte dei gestori al ministero. Continuano intanto ad aumentare le quotazioni internazionali del gasolio, Brent a 116 dollari. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 2,105 euro/litro (-16 millesimi, compagnie 2,104, pompe bianche 2,105), diesel a 2,086 euro/litro (-17, compagnie 2,082, pompe bianche 2,093). Benzina servito a 2,237 euro/litro (-7, compagnie 2,273, pompe bianche 2,170), diesel a 2,226 euro/litro (-5, compagnie 2,262, pompe bianche 2,159). Gpl servito a 0,890 euro/litro (+1, compagnie 0,891, pompe bianche 0,888), metano servito a 2,224 euro/kg (-6, compagnie 2,351, pompe bianche 2,129), Gnl 2,089 euro/kg (-31, compagnie 2,151 euro/kg, pompe bianche 2,032 euro/kg). Ed ecco i prezzi sulle autostrade: benzina self service 2,201 euro/litro (servito 2,404), gasolio self service 2,186 euro/litro (servito 2,402), Gpl 0,989 euro/litro, metano 2,699 euro/kg, Gnl 2,099 euro/kg.