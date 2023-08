Priorità il cuneo fiscale. Ma servono 10 miliardi

I ministeri hanno già portato a Giancarlo Giorgetti le proprie richieste. E come di consueto in questa stagione dell’anno è possibile stilare un conto della potenziale prossima manovra, che già rischia di avvicinarsi ai 25-30 miliardi. I circa 2 che il governo conta di mettere insieme con l’imposta straordinaria sulle banche contribuiranno certamente, anche se hanno il difetto di essere una tantum, quindi non utilizzabili per la copertura di misure strutturali come ad esempio una riduzione dell’Irpef. Per di più il contesto generale è diverso da quello dello scorso anno, visto l’atteso ritorno dei vincoli europei sui conti pubblici, seppur in versione rivista.

Le priorità

In queste condizioni la parola d’ordine è concentrarsi sulle priorità politiche. Ci sono alcuni interventi che il governo non si può permettere di lasciar cadere e il primo è la proroga almeno parziale dell’esonero contributivo, il taglio degli oneri previdenziali di 7 punti per i dipendenti che guadagnano fino a 25 mila euro l’anno e di 6 per chi arriva a 35 mila. Il costo di una conferma integrale sfiora i 10 miliardi e dunque vengono valutate più ipotesi: l’idea comunque sarebbe quella di recuperare risorse per questa voce riducendo eventualmente altre decontribuzioni settoriali. E anche le risorse ricavate sul fronte bancario potrebbero in parte servire per questo scopo. Certamente dal punto di vista dell’esecutivo occorre evitare che i lavoratori si ritrovino con una riduzione del netto nel cedolino dello stipendio. Questa esigenza potrebbe far passare in secondo piano l’obiettivo, che pure non è stato abbandonato, di dare un primo segnale sul fronte della riduzione dell’Irpef. Per essere visibile ai contribuenti questa mossa richiede almeno 4 miliardi (la revisione delle aliquote voluta dal governo Draghi nel 2022 ne valeva circa 7). In un capitolo parallelo rientrano altre due proroghe, relative rispettivamente alla detassazione dei fringe benefit (fino a 3 mila euro solo per chi fa figli) ed alla tassazione agevolata dei premi di produttività (5 per cento). Il costo potrebbe arrivare fino a 2 miliardi.

Fronte spesa

Sul fronte della spesa le richieste più sostanziose ma anche più delicate vengono da Orazio Schillaci e Paolo Zangrillo. Il primo vorrebbe 3-4 miliardi aggiuntivi per il sistema sanitario nazionale, da destinare in larga parte al personale medico sotto forma di incentivi. Si spera così di arginare la carenza di dottori che si è manifestata in molte Regioni, che in alcuni casi hanno fatto ricorso a dottori “importati” (i cosiddetti “gettonisti”). Un importo analogo o leggermente inferiore servirebbe al titolare della Pubblica amministrazione per finanziare i rinnovi contrattuali 2022-2024, scaduti in realtà da un anno e mezzo. In ogni caso si tratterebbe di una piccola parte della somma astrattamente necessaria (oltre 30 miliardi) per coprire tutta l’ombra del triennio, che tra quella già registrata e quella attesa per i prossimi mesi supera il 15 per cento. Dunque i dipendenti statali dovevano fare affidamento anche sulle misure generali destinate a tutti i contributi per cercare di accorciare le distanze.

Il dossier

Altro dossier importante ma che fatica a trovare spazi finanziari è quello previdenziale, che pure dal punto di vista politico sta a cuore in particolare alla Lega. In mancanza di novità potrebbe essere circoscritto alla proroga di Quota 103 ed al recupero almeno parziale di Opzione donna per le lavoratrici. Poi ci sono naturalmente le cosiddette esigenze indifferibili, spese che non possono essere compresse come le missioni militari all’estero e ammontano a qualche miliardo. Dal lato delle coperture finanziarie ci sono i circa 4,5 miliardi di maggior deficit possibile, così come era stato fissato dal Documento di Economia e Finanza. Anche se si tratta di risorse virtuali legate al buon andamento dell’economia e delle entrate: se le tempi sul Pil dovessero rivelarsi meno favorevoli anche questi margini sarebbero a rischio. E poi altri 1,5 miliardi derivanti dalla revisione della spesa dei ministri: il relativo decreto è stato appena approvato dal Consiglio dei ministeri. Al menu della manovra dopo il prelievo a carico delle banche potrebbe aggiungersi qualche prelievo settoriale, magari realizzato più alla chetichella come è tradizione durante la sessione di bilancio.