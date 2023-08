Privatizzazioni per ridurre il debito

Aprire subito una nuova stagione di privatizzazioni per fare cassa. La proposta del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, punta a far qualcosa di concreto per rispondere al problema dell’enorme debito pubblico. Nel mirino, in vista della messa a punto della manovra, sopratutto i porti e le municipalizzate. Ma la Lega ha preso subito le distanze, spiegando che la vendita delle infrastrutture portuali non è nell’agenda di governo. Oggi, come noto, in Italia i porti sono interamente in mano pubblica e sono gestiti dalle autorità di sistema. I soggetti privati ​​lavorano solo sulla base di concessioni. Questo è il modello che va per la maggiore in Europa. Atene invece ha adottato un’altra strada e com’è noto ha ceduto la maggioranza delle quote del porto del Pireo al cinese Cosco, incassando 368 milioni di euro. Una soluzione che il numero uno della Farnesina non si sente di bocciare in questa fase delicata, che vede il governo alle prese con una legge di Bilancio a corto di risorse. E in un’intervista Tajani spiega che «uno schema di liberalizzazione dei porti potrebbe comportare un’Authority spa». Insomma, secondo il segretario di Forza Italia un’operazione “smonta-carrozzoni” potrebbe tornare ora particolarmente comoda. Il ministro ha lanciato il sasso nello stagno in occasione del suo intervento al Meeting di Rimini: «Io ritengo che uno Stato liberale e moderno debba essere meno presente e favorire invece la presenza di imprese. Si possono privatizzare alcuni servizi, anche i porti». E ancora. «Per trovare i soldi si può lavorare sulle liberalizzazioni,

Le scadenze

Sono passati quasi 30 anni da quando l’Italia ha aperto alla privatizzazione delle operazioni portuali, ma l’ambito demaniale e il sistema di regolazione devono mantenere un’impostazione pubblicistica. Per opposizione e sindacati i porti sono asset strategici e quindi non si toccano. O almeno il processo va gestito con attenzione. Secca la presa di posizione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di Matteo Salvini, che con una nota ha chiarito che la riforma portuale alla quale sta lavorando il viceministro Edoardo Rixi si ispira al modello spagnolo dei Puertos del Estado per tutelare gli interessi nazionali. «Il mio riferimento ai porti ha sottolineato Tajani era un esempio della necessità di riaprire un processo di liberalizzazione dei servizi nel nostro Paese, proprio come negli anni Novanta. Quindi bene che questo non è un tema nel programma di governo. Tuttavia si tratta di un’idea politica che vogliamo discutere all’interno del nostro partito. Potremmo valutare anche un disegno di legge in questo senso».

Le idee

Per il ministro degli Esteri il tema delle liberalizzazioni va affrontato «perché in Italia c’è un problema di debito pubblico e insieme però l’opportunità di valorizzare alcuni servizi che oggi sono appannaggio dallo Stato». Nel mirino trasporto pubblico locale, municipalizzate, gestione dei rifiuti. «Ambiti in cui talvolta sappiamo si nascondono dei carrozzoni. Ormai lo Stato ha poche risorse. Una gestione privata aumenterebbe l’efficienza della determinazione dei servizi, attirerebbe gli investitori e farebbe risparmiare soldi al settore pubblico. Solo l’acqua penso non possa essere privatizzata, perché è un bene primario e troppo prezioso», ha aggiunto il ministro.

Salvini

Ma per portare a termine un’operazione come quella che ha in mente Tajani serve un sistema di controlli efficiente. «Il demanio – ha precisato il ministro – rimane pubblico così come i servizi di polizia, guardia di finanza, dogana. Si privatizzano i servizi. Uno schema di liberalizzazione dei porti potrebbe comportare un’Authority spa, con una quota di garanzia da parte della Cassa Depositi e Prestiti, che magari può esprimere il presidente, ei privati ​​tra gli azionisti». Salvini, sempre ieri, ha ribadito che l’obiettivo della Lega per la prossima legge di bilancio «è continuare a mettere soldi per aumentare stipendi e pensioni. La priorità è continuare ad aumentare stipendi e pensioni, prendendo un po’ di soldi che le banche stanno incassando, perché a fine anno le banche dovrebbero guadagnare più di 40 miliardi di euro».