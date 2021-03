Progetto benessere: attivo l’ascolto con la psicologa

Nell’ambito del “Progetto benessere” da lunedì 29 marzo 2021 è attivo lo sportello ascolto digitale. La psicologa Valentina Fornasier sarà a disposizione per un confronto con i genitori legato a qualsiasi questione educativa che stanno vivendo in questo particolare e delicato momento di emergenza Covid 19: comportamenti problematici dei figli, gestione delle emozioni e dei conflitti, gestione dei compiti e della scuola, situazioni di fragilità, bisogni o problematiche particolari riscontrati in questo periodo.

L’assessore

L’assessore ai Servizi sociali Cristina Cassan ha commentato: “questo Spazio rappresenta una risorsa importante, per potersi confrontare sul proprio vissuto e su quello dei propri figli, prendersene cura, in un momento in cui i bisogni profondi di giovani e adulti hanno ancora più necessità di ascolto ed accoglienza e trovare strategie educative per affrontare le diverse situazioni. Ed in questi frangenti il confronto è fondamentale soprattutto per le famiglie da un anno messe a dura prova e costrette spesso dentro casa”

Avvertenza

Per necessità di sicurezza e rispetto norme anti-COVID gli incontri di consulenza verranno realizzati in modalità a distanza, tramite chiamata o videochiamata.

Per fare richiesta di un incontro basterà contattare la psicologa al numero 366.7699619 e concordare insieme un appuntamento.