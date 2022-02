Putin: “Aperti al dialogo ma la sicurezza della Russia non è negoziabile”

Immagini satellitari pubblicate dall’azienda di tecnologia spaziale statunitense Maxar Technologies mostrano quello che viene descritto come un nuovo movimento di truppe e materiali nella Russia occidentale e il movimento di oltre un centinaio di mezzi militari nel sud della Bielorussia, in prossimità del confine con l’Ucraina. Lo riporta il sito della Bbc. Secondo diversi analisti, nel caso di un attacco su larga scala del territorio ucraino, proprio dal fronte bielorusso potrebbero muoversi importanti contingenti russi, un’eventualità però sempre negata con forza dal Cremlino che giustifica la presenza delle proprie truppe con una serie di esercitazioni congiunte con l’esercito locale.

Putin: pronti a trovare soluzioni diplomatiche

Intanto torna a parlare il presidente russo Vladimir Putin, dicendo che la Russia è pronta a esplorare “soluzioni diplomatiche” per la crisi in Ucraina, ma gli interessi di Mosca non sono negoziabili. In un video messaggio trasmesso in occasione del ‘Giorno dei difensori della Patria’, festività nazionale in Russia, Putin ha detto che “Il nostro Paese è sempre pronto al dialogo diretto e onesto, per la ricerca di soluzioni diplomatiche ai problemi più complessi”, aggiungendo che “gli interessi della Russia, la sicurezza dei nostri cittadini, per noi non sono negoziabili”.

Annullato l’incontro Blinken-Lavrov

Annullato invece l’incontro tra il segretario di stato Usa Antony Blinken con il ministro degli esteri Serghiei Lavrov previsto per giovedì che, ha ricordato Blinken, era subordinato al fatto che non ci fosse una invasione Russa dell’ucraina. “Ora non ha senso”, ha detto, precisando di essersi consultato prima con gli alleati.