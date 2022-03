Putin: “Chi impone una no-fly zone entra nel conflitto”

Il presidente russo Vladimir Putin ha definito “difficile” la decisione di ordinare l’operazione militare in Ucraina. Putin ha parlato ad un evento, con le assistenti di volo delle compagnie aeree russe, in vista della Giornata internazionale delle donne, che cade l’8 marzo. Putin ha sostenuto che “la Russia ha cercato di risolvere il conflitto in Ucraina in modo pacifico, bisognava concedere al Donbass di parlare russo e vivere secondo le proprie scelte e non organizzare un assedio”. “Dall’inizio delle ostilità nel Donbass” nel 2014 “sono state uccise 13-14mila persone, tra cui oltre 500 bambini”.

L’avvertimento

Poi ha avvertito: “La Federazione Russa considererà qualsiasi tentativo da parte di altri Paesi di stabilire una no-fly zone sull’Ucraina come una partecipazione alle ostilità”. Il presidente russo ha definito “teatro dell’assurdo” la posizione dell’Occidente sull’Ucraina, dove “il bianco diventa nero e viceversa” e ha anche detto “Le sanzioni contro la Federazione russa equivalgono a una dichiarazione di guerra”.