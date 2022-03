Putin: “Da Kiev proposte irrealistiche”

Guerra in Ucraina, il presidente russo Vladimir Putin ha avuto oggi un colloquio telefonico con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Lo riferisce il Cremlino, secondo cui ha detto a Scholz che Kiev sta cercando di “ritardare i negoziati, presentando nuove proposte irrealistiche”.

Russia, pronti a soluzioni

Tuttavia, secondo la nota del Cremlino, “la parte russa è pronta a continuare a cercare soluzioni in linea con i suoi ben noti approcci di principio”. Il presidente Putin ha quindi denunciato i “crimini di guerra” commessi dalle forze ucraine nel Donbass, riferisce ancora il Cremlino, ricordando il lancio di missili contro le città di Donetsk e Makeyvka, che hanno causato “un numero significativo di vittime”. “Questi crimini sono stati ignorati dall’Occidente”, ha accusato Putin. Dal canto suo Scholz ha sollecitato ancora una volta un cessate il fuoco in Ucraina e chiesto di procedere verso una soluzione diplomatica durante il nuovo colloquio telefonico. Il cancelliere tedesco ha anche insistito per il miglioramento della situazione umanitaria.