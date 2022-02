Putin: “Denazificheremo l’Ucraina”, ma il presidente Zelensky è ebreo

“L’operazione militare della Russia è mirata a smilitarizzare e denazificare l’Ucraina”: una dichiarazione, quella del Cremlino a supporto dell’attacco di Mosca, che ha sollevato polemiche non solo per le violazioni del diritto internazionale ma anche perché il presidente ucraino, Volodymyr Oleksandrovyč Zelensky, è ebreo. E i media israeliani non hanno mancato di far notare la contrapposizione tra le parole della Russia e la fede religiosa del leader ucraino. Il quale ha infatti subito risposto: “Sono ebreo, come potrei essere nazista?”.

La giustificazione di Putin fuori luogo

“Non è chiaro – scrive ad esempio il Times of Israel in un articolo intitolato ‘Attaccando l’Ucraina, Putin chiede la “denazificazione” di un Paese con un leader ebreo’ – a cosa si riferisse esattamente il leader russo nelle sue affermazioni sul nazismo. I media russi hanno ripetutamente cercato di ritrarre l’Ucraina come allineata al nazismo, senza prove a sostegno di tali accuse”.

Anche Groysman

Altri media fanno poi notare che, oltre al presidente, anche l’ex primo ministro Volodymyr Groysman, che è stato in carica all’inizio del mandato di Zelensky, è ebreo, e questa circostanza ha reso l’Ucraina l’unico Paese oltre a Israele a essere guidata da un presidente e da un premier ebrei.