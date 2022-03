Putin: “Dialogo, ma alle nostre condizioni”

“Sappiamo che questo conflitto è lontano dalla fine. E siamo pronti a nuove severe sanzioni, se Putin non ferma e inverte la rotta della guerra che ha scatenato”. Lo ha affermato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in una dichiarazione alla stampa congiunta con il segretario di Stato Usa Antony Blinken, che ha incontrato a Bruxelles, a margine delle riunioni della Nato e del Consiglio Esteri dell’Ue a cui Blinken è intervenuto. “La visita in Europa di Blinken illustra quanto vicine siano le relazioni fra Usa ed Europa nella risposta all’aggressione russa all’Ucraina: abbiamo deciso e dispiegato sanzioni in tempo record, sanzioni che mostrano la determinazione di fermare la guerra di Putin”, ha detto von der Leyen.

Blinken

“La stabilità dell’Europa è in bilico e la pace è stata messa in pericolo dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia”, ha detto Blinken, in una conferenza stampa a Bruxelles dopo il Consiglio Esteri straordinario. I Paesi del G7 “continueranno ad imporre ulteriori, severe sanzioni in risposta all’aggressione russa” che è stata “facilitata dal regime di Lukashenko in Bielorussia”. Lo si legge in una nota del G7, che promette anche di “contrastare la campagna di disinformazione” di Mosca.

Biden: dalla Russia attacco alla sicurezza dell’Europa e alla pace globale

Quello russo “non è solo un attacco all’Ucraina, ma alla sicurezza dell’Europa, alla pace e alla stabilità globali”. Lo ha detto Joe Biden ricevendo nello studio ovale il presidente finlandese Sauli Niinistö. “La Finlandia è un partner cruciale per gli Stati Uniti, un forte partner per la difesa e per la Nato, specialmente nel rafforzare e garantire la sicurezza nel mar Baltico”, ha aggiunto, ribadendo il suo impegno ad aiutare Kiev a difendersi e ad ottenere aiuti umanitari.