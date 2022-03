Putin: “Dialogo, ma alle nostre condizioni”

“Sappiamo che questo conflitto è lontano dalla fine. E siamo pronti a nuove severe sanzioni, se Putin non ferma e inverte la rotta della guerra che ha scatenato”. Lo ha affermato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in una dichiarazione alla stampa congiunta con il segretario di Stato Usa Antony Blinken, che ha incontrato a Bruxelles, a margine delle riunioni della Nato e del Consiglio Esteri dell’Ue a cui Blinken è intervenuto. “La visita in Europa di Blinken illustra quanto vicine siano le relazioni fra Usa ed Europa nella risposta all’aggressione russa all’Ucraina: abbiamo deciso e dispiegato sanzioni in tempo record, sanzioni che mostrano la determinazione di fermare la guerra di Putin”, ha detto Von der Leyen.

Von der Leyen

I Paesi del G7 “continueranno ad imporre ulteriori, severe sanzioni in risposta all’aggressione russa” che è stata “facilitata dal regime di Lukashenko in Bielorussia”. Lo si legge in una nota del G7, che promette anche di “contrastare la campagna di disinformazione” di Mosca.

Vasily Nebenzya

Al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite l’ambasciatore russo all’Onu Vasily Nebenzya, intervenendo alla seduta straordinaria del Consiglio di sicurezza, sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia ha detto che è “pienamente operativa” e “non c’è nessuna minaccia di rilascio di materiale radioattivo”. “L’incontro di oggi è un altro tentativo delle autorità di Kiev di accendere una falsa isteria su ciò che sta accadendo in Ucraina e sono assistiti in questo dai loro sostenitori occidentali. Oggi abbiamo ancora una volta sentito bugie su come le truppe russe hanno attaccato queste centrali nucleari. Tutto questo fa parte di una campagna senza precedenti di bugie e disinformazione contro la Russia” ha continuato Nebenzia dicendo che sono “i nazionalisti ucraini che stanno mettendo in atto piani di sabotaggio per organizzare una provocazione nucleare” e tengono prigioniera la popolazione. Nebenzia ha accusato i membri del Consiglio di sicurezza dicendo che “i radicali e gli estremisti in Ucraina erano e sono sotto la loro stretta tutela e protezione”.

La telefonata Putin-Scholz

Il presidente russo Vladimir Putin nella telefonata con il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha affermato: “La Russia è aperta al dialogo con la parte ucraina, così come con tutti coloro che vogliono la pace in Ucraina. Ma a condizione che tutte le richieste russe siano soddisfatte”. In Ucraina, sostiene, “stiamo assistendo sempre più alla comparsa di mercenari da Paesi terzi, tra cui Albania e Croazia, militanti del Kosovo e persino jihadisti con esperienza di operazioni militari in Siria”. Putin ha espresso la “speranza” che Kiev “sia ragionevole” nel terzo round dei negoziati. Il leader del Cremlino ha poi detto: “Nel corso della sua operazione speciale, l’esercito russo sta adottando tutte le misure possibili per salvare la vita dei civili e le notizie di presunti bombardamenti di Kiev e di altre grandi città sono grossolani falsi di propaganda”.