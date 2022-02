Putin firma il riconoscimento del Donbass e manda i peacekeeper. Biden: stop agli investimenti Usa

Arriva una prima reazione americana al riconoscimento da parte russa delle repubbliche separatiste in Ucraina. Il presidente Usa Joe Biden – rende noto la Casa Bianca – firmerà “presto un decreto che vieterà nuovi investimenti, commercio e finanziamenti da parte statunitense verso, da o nelle cosiddette repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk dell’Ucraina”. La nota precisa che le misure “saranno un’aggiunta alle rapide e severe misure economiche che stiamo preparando in coordinamento con gli alleati e i partner se la Russia invaderà l’Ucraina”. Dopo il discorso di Putin il presidente americano ha avuto un colloquio telefonico con il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz per discutere della decisione del leader del Cremlino. I tre, ha reso noto Berlino, hanno affermato che il riconoscimento delle regioni separatiste dell’Ucraina orientale “non resterà senza risposta”.

Putin ordina operazione di peacekeeping a Donetsk e Luhansk

Il presidente russo ha ordinato al ministero della Difesa russo di dispiegare forze armate “per assicurare la pace” nel Donbass, in seguito alla richiesta dei leader delle due entità filo-russe. Lo riferiscono le agenzie russe Tass e Interfax.

Stoltenberg: Mosca inscena pretesto per una nuova invasione

“Condanno la decisione della Russia di estendere il riconoscimento all’autoproclamata ‘repubblica popolare di Donetsk’ e ‘repubblica popolare di Luhansk’. Questo mina ulteriormente la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina, erode gli sforzi per una risoluzione del conflitto e viola gli accordi di Minsk, di cui la Russia è parte”: è quanto ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jen Stoltenberg, sottolineando in una nota che “Donetsk e Luhansk sono parte dell’Ucraina”. “Mosca continua ad alimentare il conflitto nell’Ucraina orientale fornendo sostegno finanziario e militare ai separatisti. Sta anche cercando di inscenare un pretesto per invadere ancora una volta l’Ucraina”, ha aggiunto Stoltenberg. “Gli alleati esortano la Russia, con la massima fermezza, a scegliere la via della diplomazia e a rivedere immediatamente la sua massiccia concentrazione militare dentro e intorno all’Ucraina e a ritirare le sue forze dall’Ucraina in conformità con i suoi obblighi e impegni internazionali”, ha concluso.