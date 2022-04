Putin: “Impossibile per ‘Paesi ostili’ sostituire gas Russia”

Guerra Ucraina, per l’Europa è impossibile sostituire per ora il gas in arrivo dalla Russia. Lo ha sottolineato il presidente russo Vladimir Putin, in un incontro sulla situazione dell’industria petrolifera e del gas, citato dalla Tass. “Ciò che sorprende è che i ‘paesi ostili’ ammettono di non poter fare a meno delle risorse energetiche russe, incluso il gas naturale, per l’Europa il suo sostituto semplicemente non c’è”, ha affermato.

L’accusa

“L’Europa è pronta ad abbandonare l’agenda verde e a scommettere di nuovo sull’energia fossile”, ha detto ancora Putin, ricordando che “fino a poco tempo fa la definivano ‘arcaica’ e ‘sporca’”. Il presidente russo ha poi sollecitato il riorientamento dell’export energetico russo dall’Europa verso l’Asia, a causa delle sanzioni per la guerra in Ucraina, e accusato gli europei di “destabilizzare il mercato” dal momento che vuole rinunciare agli idrocarburi russi. “Bisogna partire dal principio che il futuro delle forniture verso l’Occidente si ridurrà – ha detto – Bisogna dunque riorientare le nostre esportazioni verso i mercati del sud e dell’est che crescono rapidamente”.