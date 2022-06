Putin, sondaggio: “Ispira fiducia solo al 9% persone nel mondo”

Solo il 9% delle persone si fida di Vladimir Putin a livello mondiale. E’ quanto emerge dal sondaggio mondiale, condotto dal Pew Research Center in 18 Paesi, condotto con interviste dalla fine di febbraio allo scorso maggio, dopo quindi l’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina. Percentuale che sale un po’ se si parla di un’opinione favorevole della Russia, al 10% nel mondo. Se Putin è decisamente il leader che raccoglie meno fiducia a livello mondiale, il presidente Emmanuel Macron risulta quello che ne raccoglie di più, il 62%, leggermente di più di Joe Biden, il 60%, e del cancelliere Olaf Scholz, il 59%. A grande distanza, Xi Jinping con il 17%, anche se in Paesi asiatici come Singapore e Malaysia la maggioranza esprime fiducia nel presidente cinese.

Mai così negativo

Il Pew Research Center sottolinea che il giudizio globale su Putin non è stato sempre così negativo: per esempio nel sondaggio del 2003 ben il 75% dei tedeschi esprimeva fiducia in lui. Il sondaggio registra in Italia un 83% che ha una visione non favorevole della Russia – il 50% molto sfavorevole e il 33% in qualche modo sfavorevole – sullo stesso livello di Francia e Germania, l’81%. Da notare il nettissimo calo del numero degli italiani che esprimono un giudizio favorevole sulla Russia: ora è appena il 14%, mentre due anni fa era il 48%.