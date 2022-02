Putin: troveranno una scusa per sanzioni

Mosca è pronta a trattative con Usa e Nato sui missili a medio e corto raggio e la trasparenza militare in Europa, ma solo se i colloqui includono le garanzie sulla sicurezza avanzate dalla Rus- sia. Così il presidente russo Putin, citato dalle agenzie russe.

La situazione peggiora

Putin, che ha denunciato un “deterioramento” della situazione nel Donbass, in Ucraina, è convinto che l’Occidente imporrà sanzioni contro Mosca per la crisi ucraina “indipendentemente dalla vera ragione”e che gli occidentali troveranno “una scusa” per farlo.