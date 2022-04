Putin vedrà Guterres il 26 aprile

Il presidente russo Vladimir Putin riceverà il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres il 26 aprile. L’ha annunciato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, precisando che Guterres sarà a Mosca “per colloqui con il ministro degli Esteri Sergei Lavrov e poi sarà ricevuto dal presidente Vladimir Putin”. Nei giorni scorsi, il numero uno del Palazzo di Vetro aveva chiesto ai presidenti ucraino Volodymyr Zelensky e Putin di riceverlo.

Ieri l’incontro tra Guterres e il presidente della Cei Bassetti

Ieri, all’indomani del supporto manifestato dalla Santa Sede all’appello lanciato dallo stesso Guterres per una tregua in occasione della celebrazione della Pasqua secondo il calendario giuliano, Guterres, ha incontrato al Palazzo di Vetro il card. Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, Franco Vaccari, presidente dell’organizzazione italiana Rondine Cittadella della pace, il francescano padre Enzo Fortunato. Un confronto “intenso”, informa Rondine in una nota, sul difficile impegno verso la pace anche alla luce del conflitto armato in Ucraina. Il card. Bassetti ha parlato di “Pentecoste laica” e della necessità di imparare a capire la lingua dell’altro degli altri popoli per capirsi e tradursi, di esercitarci nel dialogo. Il cardinale ha sottolineato come il mondo guardi con attenzione all’operato di Guterres e lo ha incoraggiato ad andare avanti in questo difficile momento per l’umanità, per far sì che “il negoziato e la parola prendano il posto delle armi”. Dal canto suo, Guterres ha espresso “il forte apprezzamento” per l’operato del Papa e ha chiesto al cardinale di “portare al Papa il suo saluto e il supporto delle Nazioni Unite per il lavoro instancabile di questo periodo”.