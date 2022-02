Quirinale, Meloni: “Quello che ha fatto Salvini è folle”

“L’Italia affonda nella crisi economica, le famiglie e le imprese sono in ginocchio e le nostre coste sono prese d’assalto dall’immigrazione clandestina, ma i partiti che sostengono questo governo sono impegnati a dar vita ad alleanze e federazioni del tutto innaturali pur di sopravvivere. Per quanto tempo ancora avranno intenzione di tenere in piedi questo spettacolo indecoroso?”. Lo scrive sui social Giorgia Meloni.

La presidente di Fratelli d’Italia torna a sparare ad alzo zero sull’alleato: “Chiedo chiarezza, se si sta con il centrodestra, bisogna fare il centrodestra e non ogni volta scegliere il centrosinistra o alleanze di governo”. “Nell’ultima riunione – rivela la Meloni – eravamo d’accordo sul no a Mattarella: ho scoperto il dietrofront dalle agenzie di stampa”. Nel frattempo il Capitano incontra Berlusconi ad Arcore e scrive al Giornale caldeggiando una federazione tra Lega e Forza Italia.

“La nostra non è più una Repubblica, è diventata una Monarchia. Mattarella resterà per 14 anni al Quirinale, la durata media di quanto sta in carica un re”. Vittorio Feltri, ospite di Myrta Merlino a L’Aria che tira, ha commentato così la rielezione di Sergio Mattarella. E non si è detto più ottimista per quanto riguarda le politiche dell’anno prossimo: “Quando andremo a votare non cambierà nulla: Draghi dovrà per forza rimanere dov’è. Altrimenti chi mettiamo a fare il presidente del Consiglio? Non ce ne è uno in grado di farlo”.