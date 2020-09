Razionalizzazione del noleggio

“Razionalizzazione perché offriamo il veicolo scelto dal cliente, proprio l’auto specifica che ha scelto offrendogli dei vantaggi in termini di servizio e risparmio. Il cliente sceglie l’auto, si analizzano le sue esigenze di utilizzo quindi per quanto tempo vuole quest’auto e quanti chilometri deve percorrere l’anno sulla base di questi tre elementi (auto, durata e percorrenza). Solo allora si fa un piano per proporre un canone mensile che includa tutto. Quindi fornitura del veicolo e tutti i servizi inerenti alla mobilità. Dal tasso di proprietà a tutte le assicurazioni. Manutenzioni pneumatici, assistenza stradale e tutte gli aspetti gestionali, come le scadenze assicurative, risarcimenti assicurativi, gestione sinistri, etc.

Razionalizzazione e cliente

Il servizio ora è utilizzato comunque da categorie che prima erano anche escluse dall’offerta da parte delle società di noleggio a lungo termine. Dieci anni fa era un prodotto esclusivamente dedicato ad aziende, con parchi auto cospicui; parliamo di centinaia di veicoli in su. Un settore questo dove è anche nato questa tipologia di servizio: le prime aziende che utilizzavano il noleggio a lungo termine erano proprio aziende con parchi auto importanti, già da molti anni queste aziende qui utilizzano quasi esclusivamente i noleggi a lungo termine. la proprietà ormai è stata quasi abbandonata.

Contratto

Quando il cliente firma un contratto di noleggio, a differenza di altre tipologie di contratto, dove è finita l’azione dell’agenzia o della società commerciale che distribuisce un prodotto da noi inizia un rapporto. Perché sarà nel momento della firma del contratto che il cliente avrà noi come riferimento per tutto quello che seguirà. Saremo noi a fornirgli il veicolo, se avesse bisogno di un veicolo nell’attesa dell’auto scelta da lui. Possiamo fornirglielo sin da subito. Sin dalla firma del contratto saremo noi il suo riferimento nel caso anche, magari essendo un cliente che firma la prima volta un contratto di noleggio ha magari dei dubbi sulla fruizione dei servizi tipo: qual è l’officina di riferimento, da che gommista vado, come denuncio un sinistro finanche a dubbi amministrativi, non capisco questa fattura che mi è arrivata, a cosa si riferisce, quelli che sono i servizi che eroga la società mandante.