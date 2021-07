Referendum giustizia/autonomia – Lega (Ex Nord) “Tutta chiacchiere e distintivo!”

Referendum sulla giustizia! La Lega (Ex Nord) è tra i promotori della raccolta firme (iniziata il 02.07.21) per il Referendum sulla Giustizia! Potenzialmente “Nobile scopo” dare la parola ai cittadini, vi è molta potenziale “Nobiltà Politica” nella DEMOCRAZIA DIRETTA rappresentata dai Referendum.

In realtà, ignobile ennesima presa per i fondelli dei cittadini!

Ennesima speculazione “politica” di un movimento che parla “solo” alle pance degli elettori! Farsi belli con battaglie mediatiche è palesemente la strategia leghista, fatto salvo poi però nascondere la mano che lancia i sassi.

Quasi 4 anni

Ricordiamo che ad oggi sono passati quasi 4 anni dal Referendum per l’Autonomia di Veneto e Lombardia, vi è stato un governo a trazione leghista ed oggi stesso la Lega è al Governo, ma risultati sull’Autonomia MENO DI ZERO! Parafrasando un celebre film che trattava di “Mafia” la Lega EX Nord si è dimostrata “Tutta chiacchiere e distintivo”.

Roberto Agirmo

V.P. Indipendenza Noi Veneto