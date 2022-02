Referendum giustizia, Salvini: Centrodestra sia unito per il sì

Uniti sui referendum sulla giustizia per ripartire. E’ il pensiero di Salvini per ricompattare la coalizione di centrodestra. “I referendum sono conquiste liberali, moderate – ha detto il leader della Lega – e sarebbe molto bello se il Centrodestra ripartisse dalla spinta riformista di questi referendum che si fondano sul merito e sulla modernità, per una coalizione che guarda avanti”.

“Compatti, non divisi”

“Un Centrodestra unito – ha aggiunto Salvini – darebbe una bella prova di sé. Non penso a dei comitati di centrodestra per il sì a fare campagna referendaria, ma un un Centrodestra compatto, che ottiene risultati, diviso no”. E a chi gli ha chiesto come gestire la campagna elettorale e quella referendaria ha risposto: “Possiamo essere alleati in tutta italia per le elezioni, se poi sui quesiti saremo o non saremo d’accordo nessun problema”