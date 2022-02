Referendum, la Consulta boccia anche i quesiti su cannabis e responsabilità civile dei magistrati

La Corte costituzionale alla fine ha deciso: ammessi cinque quesiti referendari su otto. Il corpo elettorale nei prossimi mesi sarà chiamato a votare sulla limitazione delle misure cautelari, sull’abrogazione delle norme in tema di incandidabilità (legge Severino), sulla separazione delle carriere in magistratura, sulla cancellazione delle firme per presentare una candidatura alle elezioni dei consiglieri togati del Consiglio superiore della magistratura e, ultimo in ordine di approvazione, sul riconoscimento del diritto di voto degli avvocati nelle valutazioni di professionalità dei magistrati all’interno dei consigli giudiziari.

Salvi i magistrati. No alla cannabis

Bocciati quelli sulla responsabilità civile dei magistrati e sulla cannabis, che si aggiungono al respingimento del quesito più controverso, quello sull’eutanasia, stabilito ieri dalla Suprema Corte.