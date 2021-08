Regione Veneto approva bilancio e finanzia nuovo Ospedale di Padova

Nel punto stampa post Giunta, il presidente della regione Veneto Luca Zaia ha annunciato da Palazzo Balbi l’approvazione del bilancio e il varo del finanziamento per la realizzazione del nuovo Ospedale di Padova.

Il bilancio, da oltre 16 miliardi, passerà ora in Consiglio regionale.

Confermata la non previsione di tasse regionali (“pari a circa 1,179 miliardi l’anno”, ha quantificato il presidente), tra le novità sottolineate dall’assessore al Bilancio, Francesco Calzavara, la copertura delle obbligazioni per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, mentre sono stanziati 22-23 milioni l’anno per la viabilità e 10 milioni per le bonifiche.

Il nuovo ospedale

Quanto al nuovo Ospedale di Padova, come ha spiegato l’assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin, la delibera approvata recepisce lo studio di pre-fattibilità e stabilisce la tipologia di pagamento scelta dal gruppo di lavoro in cui è stata coinvolta anche l’Università di Padova. Per coprire i 590 milioni di costo (108 dei quali per le attrezzature), le risorse finanziarie a disposizione sono 290 milioni, mentre per i restanti 300 è stata scelta la formula dell’appalto con autofinanziamento o indebitamento.

Zaia

“È una formula – ha spiegato il presidente – che ci consente di mantenere la proprietà, a differenza di quanto sarebbe avvenuto coinvolgendo l’Inail, come pensavamo inizialmente”. In zona Padova-Est sorgerà una struttura da 200 mila metri quadri, con 963 posti letto. L’inizio dei lavori è previsto per fine 2023 e Zaia ha auspicato l’istituzione della modalità commissariale per abbreviare i tempi, perché “bisogna correre”. Quanto alla progettazione, l’assessore Lanzarin ha precisato che sono 8 i gruppi che hanno partecipato al bando, inviando i propri progetti, che adesso sono sottoposti al vaglio dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione

Il bollettino

Zaia ha infine presentato il bollettino quotidiano della pandemia. Aumentano ancora i ricoverati negli ospedali del Veneto (244, +23, “almeno il 75% non vaccinati) con nuove 3 persone finite in terapia intensiva che portano il totale a 38. 422 i nuovi positivi individuati, a fronte di 42.626 tamponi effettuati (incidenza allo 0,99%). 19.714 le somministrazioni di vaccino effettuate nelle ultime 24 ore.