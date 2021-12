Non era certo un’idea per tutti eppure è diventata realtà. Una start up veneziana della Riviera del Brenta di Camponogara, ha deciso di investire nel settore moda (e non solo) utilizzando gli scarti della pelle. E di farlo nel pieno rispetto ambientale. Con emissioni di Co2 uguali a zero e senza l’uso di sostanze chimiche. Da questo lavoro che rilancia alla grande l’arte dell’artigianato a 360° nascono pochette, scarpe, accessori di moda e altro. Il tutto grazie a un brevetto internazionale che solo loro hanno.

Un’idea veneta

L’azienda si chiama Repelle e i due ideatori sono Evelino Leandro e Patrizia Fanton, un passato da artigiani e manovali, sapientemente sfruttato per creare e sviluppare la loro intuizione. «Questa idea nasce per diversi motivi fra i quali i più importanti sono la produzione selvaggia creatasi cercando di dare al consumatore finale un prodotto perfetto a scapito dei consumi e dello spreco – raccontano – e la certezza che questi scarti oltre ad essere interrati vengono anche bruciati con un forte aumento dei costi dello smaltimento». Evelino e Patrizia sono i primi e unici in Italia. «La nostra intenzione è estendere il brevetto anche all’estero nei paesi fuori dall’UE come Cina, Hong Kong, USA, con lo scopo di rivoluzionare il mercato essendo i primi al mondo» continuano.

La novità

La novità sta nel fatto che attraverso il loro progetto, utilizzando scarti e rimanenze di pelle, nasce la “Repelle”, un materiale composto tutto di pelle che, già sottoposto a determinati test, ha caratteristiche che le permettono di essere usato per la produzione di scarpe, borse e persino pavimentazioni. Altra novità di questa start up è il fatto di essere totalmente “green”. Infatti la lavorazione non crea emissioni di C02 in atmosfera, si usano solo collanti bio con nessuna aggiunta di agenti quali cromo, tanini e fibre di alluminio. Questo ne fa un progetto innovativo e rivoluzionario che anticipa di 10 anni le richieste della UE in tema di sviluppo sostenibile (agenda 2030) in particolare per quanto riguarda l’obbiettivo 12 (garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo).

La precisazione

Ma c’è una cosa sulla quale i due ideatori puntano molto; la differenza con i colossi della moda. «Vogliamo trasmettere serenità, trasparenza e consapevolezza al consumatore finale attento più che mai sull’ acquisto di oggetti di alta moda in pelle prodotti a scarso impatto ambientale. Meglio ancora se dallo scarto esce una risorsa che nella fattispecie ha lo stesso principio del vetro di Murano. Tutti gli oggetti creati sono simili ma non uguali come le Murrine. Cercare di entrare in una nicchia di mercato ancora libera non sarà facile davanti a certi mostri sacri, ma è una sfida che raccogliamo volentieri».