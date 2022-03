“Ricompare” Shoigu: mantenere pronte le forze nucleari

Il ministro della Difesa russo, Serghei Shoigu, è riapparso in un video che documenta il suo incontro con un gruppo di militari. Occorre tenere “pronte al combattimento le forze nucleari strategiche”, ha detto il ministro. Le sue parole sono rilanciate dall’agenzia russa Interfax. Shoigu, che è una delle tre persone che, in Russia, ha i codici della bomba atomica, era scomparso dai radar da diversi giorni, un eclissamento che aveva alimentato le voci più disparate, dal fatto che abbia avuto un malore o a una sua possibile epurazione. Anton Gerashchenko, che lavora al ministero dell’Interno ucraino, aveva scritto su Facebook che Shoigu – che non si vedeva in pubblico dall’11 marzo – si era sentito male dopo uno scontro con Putin. Nei giorni scorsi, il Cremlino era stato accusato di aver falsificato un video che mostrava il ministro in videocollegamento con Putin il 24 marzo.

Il discorso

“Alla luce dell’operazione militare speciale, è necessario mantenere l’attuale tasso di forniture di armi avanzate – ha detto il ministro – compresi i sistemi robotici e i mezzi di acquisizione delle informazioni e la guerra elettronica, nonché, naturalmente, come sempre, i mezzi di sostegno materiale e tecnico, alle forze armate. Le priorità sono armi a lungo raggio guidate di precisione, hardware per l’aviazione e mantenere la prontezza al combattimento delle forze nucleari strategiche”. Secondo alcune agenzie di stampa, nel video il ministro appare con il respiro leggermente affaticato, il volto stanco.