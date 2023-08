RIFORMA FISCALE: “Il Governo non ha rispetto dei cittadini in grave difficoltà economica. L’irresponsabilità del Governo rappresenta un pericolo per la tenuta socio-economica dell’intero Paese”

Riceviamo e riportiamo le parole dell’ON.LE GIAN ANTONIO GIRELLI. «Siamo di fronte a un Governo che non ha alcun rispetto della situazione di molte persone in grave difficoltà economica, lo si è già visto con la soppressione del RCD e il boicottaggio del salario minimo. Di contro si affronta il tema della fiscalità parlando di pizzo di Stato, condoni, disconoscimento dei livelli locali, quando invece è necessario intervenire in modo deciso sull’evasione, sul cuneo fiscale, sulla semplificazione normativa, su un maggior riconoscimento di competenze e risorse ai comuni. Ma soprattutto facendo chiarezza sull’utilizzo della “tasse”: dobbiamo garantire il diritto alla salute, affrontare l’ammodernamento dei trasporti, intervenire sull’emergenza ambientale».

L’attacco al Governo

«Invece il Governo ci propina una legge “appalto” sulla fiscalità navigando su slogan e messaggi demagogici. Va ricordato a chi ci governa che sta governando e non è più all’opposizione: quando si è in minoranza l’irresponsabilità è segno di mancanza di serietà, quando si governa invece rappresenta un pericolo per la tenuta socio-economica dell’intero Paese» ha dichiarato l’on.le Gian Antonio Girelli (PD), membro della XII Commissione Affari Sociali della Camera in seguito alla votazione della delega al governo della riforma fiscale.