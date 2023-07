Rinnovato il gemellaggio tra Cittadella Noblesville (Usa) e Nova Prata (Brasile)

«Oggi ho avuto il piacere di ricevere a Palazzo Ferro–Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto, il sindaco e alcuni cittadini di Noblesville, città dell’Indiana (USA) con cui la mia Cittadella è gemellata dal 18 luglio 2006. Sono passati 16 anni da quando abbiamo siglato il gemellaggio con i rappresentanti statunitensi e con quelli di Nova Prata, in Brasile. Da allora le tre città gemellate hanno continuato ad incontrarsi a luglio, con la sola eccezione del periodo del Covid, permettendo a studenti e autorità di rinnovare continuamente questa lunga amicizia basata sui valori di pace e uguaglianza». A darne notizia è Giuseppe Pan (Intergruppo Lega – Liga Veneta), che oggi ha ricevuto a Venezia il sindaco Chris Jensen, cui ha consegnato un Leone di San Marco, accompagnati dal sindaco di Cittadella Luca Pierobon, l’assessore alla Cultura Paola Geremia e il consigliere comunale Marco Alvise Pan.

«I nostri amici torneranno ancora a Venezia la prossima settimana, stavolta insieme ai rappresentanti di Nova Prata: il 26 luglio, nel corso di una conferenza stampa, rinnoveremo il gemellaggio. Nel frattempo – continua Pan -, avranno modo di ammirare le bellezze e le eccellenze del nostro Veneto, dalle Dolomiti a esempi illuminati dell’imprenditoria. In questo modo potremo tenere in vita il ricordo e i valori dei nostri nonni che, anni e anni a, hanno lasciato la nostra terra per cercare fortuna all’estero, portando con sé però un pezzetto del loro Veneto».