“Rischio per centrale nucleare Chernobyl in 48 ore”

La centrale nucleare di Chernobyl rischia di andare incontro a problemi tra 48 ore, con il pericolo di un incidente e conseguente fuoriuscita di radiazioni. E’ lo scenario che delinea il ministro degli Esteri ucraino, Dmyutro Kuleba. “L’intera linea di alimentazione della centrale nucleare di Chernobyl e tutti i suoi impianti nucleari controllati dall’esercito russo sono stati danneggiati. Chernobyl è diseccitato. Invito l’intera comunità internazionale a chiedere immediatamente alla Russia di cessare il fuoco e di consentire alle squadre di riparazione di ripristinare la fornitura di elettricità il prima possibile”, scrive Kuleba su Twitter.

Kuleba spiega la situazione

“I generatori diesel di emergenza alimenteranno la centrale nucleare di Chernobyl e le sue strutture per 48 ore. Quindi il sistema di raffreddamento dello stoccaggio del combustibile nucleare esaurito verrà interrotto. Questo potrebbe provocare la fuoriuscita di radiazioni. La guerra barbara della Russia minaccia l’intera Europa. Putin deve fermarla immediatamente!”, aggiunge. Secondo l’operatore Ukrenergo, la centrale nucleare di Chernobyl è stata completamente disconnessa dalla rete elettrica a causa di azioni militari in corso da parte dei russi. L’azienda precisa che il sito non ha più connessione elettrica. “Le azioni militari sono in corso, nessuna possibilità di ripristinare le linee. Anche la città di Slavutich è senza alimentazione”, spiega ancora l’operatore.