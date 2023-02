Ritrovato il corpo senza vita di Angelo Zen

Il corpo di Angelo Zen, consulente orafo veneto di 60 anni che si trovava in Turchia per lavoro, è stato trovato senza vita dopo il terremoto che ha colpito il sud del paese. Zen si trovava a Kahramanmaras, la città epicentro del sisma, dove doveva incontrare un socio turco. L’albergo in cui alloggiava, il Safron Hotel, è stato completamente distrutto dal sisma. La Guardia di Finanza italiana, inviata dal ministero degli Esteri a supporto della Protezione civile italiana, ha scavato tra i resti dell’hotel alla ricerca del consulente orafo, individuandone il corpo.

Il terremoto ha colpito il confine tra la Turchia e la Siria il 6 febbraio, provocando la morte di oltre 41.000 persone e lasciando ancora migliaia di dispersi. Nonostante ciò, ci sono stati anche numerosi salvataggi. Una donna di 27 anni e una 17enne sono state estratte vive dalle macerie a Kahramanmaras e Adiyaman rispettivamente, mentre una madre e i suoi due figli sono stati tratti in salvo dopo essere rimasti sepolti per 228 ore sotto le macerie di uno degli edifici crollati.

Inoltre, si è verificato il preoccupante fenomeno dei tentati rapimenti di bambini feriti dal sisma negli ospedali. Dopo lo sventato sequestro di una neonata trovata viva tra le macerie, un uomo che cercava di portare via un bambino da un ospedale fingendo di essere un funzionario di polizia è stato arrestato nel distretto di Samandag, nella provincia di Hatay. Il ministro della Famiglia turco ha dichiarato che almeno 1.362 bambini sono stati separati dalle loro famiglie a causa del terremoto.