Rosè. 100 mila bottiglie stappate. 1 milione di incassi

Se sono “ROSE’” fioriranno. E sono già fiorite. Circa 100mila bottiglie stappate per un 7/800MILA di euro di incassi in pochi mesi. Il PROSECCO ROSE’ a neanche nove mesi dalla gestazione fa già il botto nei ristoranti e bar. La sua forza sono le caratteristiche di un prodotto elegante e raffinato che ben incontra diverse fasce di età. Per fine stagione gli indicatori prevedono incassi, varianti Covid scongiurando, di arrivare a circa 1,5 / 2 milioni. Il perché del successo delle nuove Bollicine ce lo spiegano gli esperti.

Nadal

Valerio Nadal (Presidente Condifesa TVB, 10mila imprese associate): “ Ottima operazione di Marketing, ma anche e soprattutto la capacità dei nostri imprenditori di puntare su prodotti nuovi, di qualità, che sanno catturare diverse generazioni”.

Franco Passador

Franco Passador direttore generale Vivo Cantine Viticoltori del Veneto orientale:” In questi ultimi mesi abbiamo notato che piace molto ai turisti nelle località balneari. Sta riscuotendo consensi da parte dei turisti stranieri. Si beve bene in tutte le occasioni e incontra il gusto dei consumatori”.