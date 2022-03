Russia, Descalzi: “Eni non pagherà in rubli”

Eni non pagherà il gas russo in rubli. A dichiararlo è stato l’amministratore delegato del gruppo, Claudio Descalzi, parlando al Global Energy Forum di Dubai. “La grande questione è che noi compriamo gas. Noi non abbiamo asset, non abbiamo investimenti, non abbiamo progetti.

Questione gas

La questione è il gas: ora ci chiedono di pagare in rubli e diventa molto difficile comprarlo perché non ne abbiamo e non è nel contratto che prevede il pagamento in euro. E questo non si può cambiare in modo unilaterale”, ha sottolineato Descalzi, secondo quanto riportato dall’agenzia Tass. “Al momento il gas dalla Russia per l’Italia scorre attraverso l’Ucraina”, ha aggiunto Descalzi. “Non sappiamo cosa accadrà in futuro”, ha poi detto.