Russia: “Media occidentali complici di crimini Kiev”

Guerra Ucraina, per la Russia ”i media occidentali, compresi quelli americani” sono ”complici dei crimini a Bucha” perpetrati ”dalle autorità ucraine”. Così la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Promettendo che ”i colpevoli verranno colpiti”, Zakharova ha parlato di ”pregiudizio dei media occidentali e delle piattaforme social che stanno aiutando a diffondere la disinformazione” su quanto avvenuto alle porte di Kiev. Si tratta, ha aggiunto, di ”una campagna oltraggiosa e programmata”.

Immagini false?

Le immagini “criminalmente false” di Bucha sono state create per far deragliare i colloqui di pace e giustificare ulteriori sanzioni alla Russia, ha dichiarato ancora Zakharova, nel corso di un punto stampa. La portavoce ha ribadito che quanto avvenuto a Bucha, con i cadaveri in strada, è stata una messa in scena.