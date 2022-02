Russia-Ucraina, Zelensky: “Vogliamo aderire a Ue e Nato”. Draghi: no a soprusi

Secondo Vladimir Putin, “gli interessi e la sicurezza della Russia sono “non negoziabili” ma il presidente russo si dice “aperto al dialogo” e parla di possibili “soluzioni diplomatiche” per la crisi in Ucraina. Il Pentagono conferma l’invio nei paesi baltici di 800 uomini dall’Italia, nonché otto F35 e 20 elicotteri da attacco Apache dalla Germania, mentre altri 12 elicotteri dello stesso tipo saranno spostati dalla Grecia in Polonia.

Draghi: non tolleriamo soprusi

L’Ucraina annuncia la mobilitazione dei riservisti. Il presidente Zelensky annuncia: vogliamo aderire alla Nato, che replica: ogni Paese è libero di scegliere se entrare o meno nell’Alleanza Atlantica. Sotto attacco hacker i siti governativi ucraini. Parlando al convegno “Mediterraneo frontiera di pace” della Conferenza episcopale italiana, Draghi ha voluto sottolineare che “gli eventi in Ucraina ci portano a ribadire che le prevaricazioni e i soprusi non devono essere tollerati”.

Il Papa

Papa Francesco chiede che le parti coinvolte “si astengano da ogni azione che provochi ancora più sofferenza alle popolazioni, screditando il diritto internazionale”