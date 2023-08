Sala inciampa in una radice

Per tutto il mese di agosto i parchi di Milano danneggiati dal maltempo dei giorni scorsi e recintati rimarranno chiusi per “motivi di sicurezza”. Lo ha deciso l’Amministrazione comunale, che ha emanato un’ordinanza entrata subito in vigore. Il divieto rimarrà fino al 31 agosto. In tutte le altre aree verdi l’accesso resterà consentito, ma è vietato sostare in prossimità o sotto alberi e piante che presentino evidenti segni di danneggiamento.

Sicurezza o incapacità?

Nei giorni scorsi la città è stata colpita da violenti grandinate e da un forte vento che ha abbattuto molti alberi e danneggiato auto e tetti. Molti parchi sono stati devastati dal maltempo, all’interno vi sono alberi a rischio crollo. Nell’ordinanza del Comune di Milano si precisa che, in caso di allerta meteo per temporali, piogge, vento o grandine, il divieto di frequentazione si estenderà anche alle aree verdi non chiuse. L’ordinanza è stata adottata per ragioni di sicurezza, per prevenire potenziali pericoli e preservare l’incolumità delle persone.

Le regole

Tra le disposizioni c’è anche quella secondo la quale le attività commerciali presenti in prossimità di aree verdi, come bar e ristoranti con plateatici e dehor, segnalino alla Protezione Civile possibili pericoli riscontrabili a vista. In caso di alberi, piante o rami danneggiati non si potranno utilizzare i plateatici in queste aree. Escluse dall’ordinanza, invece, le aree dove si svolgono i mercati, poiché sono già state oggetto di verifica specifica da parte dell’Amministrazione.