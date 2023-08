Salario minimo Meloni accelera

Niente rinvii. Per il salario minimo le ferie possono aspettare. Giorgia Meloni ha deciso: convocherà i leader dell’opposizione prima della pausa estiva per discutere della riforma degli stipendi. Una data ci sarebbe già: venerdì 11 agosto. Al tavolo, salvo imprevisti, ci saranno tutti: Elly Schlein, Giuseppe Conte, Matteo Renzi, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli, Carlo Calenda. Da lui, il leader di Azione, è partito nei giorni scorsi il pressing sul leader dell’esecutivo per cercare un compromesso su uno dei dossier più caldi in Parlamento. «Giorgia, vediamoci prima dell’estate, parliamone». E così sarà. Una mossa a sorpresa, quella di Meloni, che ha spiazzato molti fra i suoi. Alla vigilia di Ferragosto, prima di partire con la famiglia in Puglia per qualche giorno di break, cercherà di intavolare un dialogo sulla legge per istituire un salario minimo chiesta a gran voce da tutte le opposizioni.

Parte in salita la trattativa

Se è vero che il centrodestra della proposta avanzata da Pd, Azione, Iv e Verdi, un salario minimo di nove euro lordi l’ora per legge, non vuole sentirne parlare. La strada è «passare per la contrattazione collettiva», ripetono come un mantra dal governo che ha già sondato la Cisl, il sindacato “bianco”, per rilanciare con una sua proposta. Tan’è. Meloni intanto accelera. Se in Parlamento la maggioranza ha rinviato a settembre la discussione sulla riforma, suscitando l’ira della minoranza, è a Palazzo Chigi che si tenterà una prima mediazione. In questi giorni i telefoni della presidenza del Consiglio hanno chiamato le segreterie di partito avversarie. Da tutti, Elly Schlein e Riccardo Magi, Matteo Richetti e Giuseppe Conte, e ovviamente Calenda, ci sarebbe la disponibilità di sedersi a un tavolo con la premier.

I dubbi di Giorgia

Meloni non nasconde i dubbi sulla proposta unitaria delle opposizioni, «un bello slogan» lo ha definito di recente. Ma non ignora, la timoniera del governo, l’impatto che il dibattito sta avendo sull’opinione pubblica. Né i sondaggi che mostrano una fetta non trascurabile degli italiani dichiararsi a favore degli stipendi minimi. Un confronto è dovuto, ragionano a Palazzo Chigi, quantomeno per non rimanere con il cerino in mano. Dialogo sia. Meloni lo ha accennato ieri durante il Cdm fiume. Aperto dalle parole della premier che ha espresso solidarietà al ministro Crosetto per l’inchiesta sui dossieraggi sotto i riflettori della procura di Perugia, «un abbraccio Guido».