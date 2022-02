Saluto romano all’Europarlamento. Il deputato bulgaro Dzhambazki: “È una calunnia, gesto malinteso”

L’argomento in Aula è divisivo e fresco della recente sentenza della Corte di giustizia europea che ha bocciato la richiesta di annullare il meccanismo di condizionalità – che lega l’erogazione dei fondi europei al rispetto dello stato di diritto. Ricorso – presentato da Polonia e Ungheria – respinto e oggetto di dibattito, insieme al rischio di un’invasione russa dell’Ucraina, durante la plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. In un contesto teso, l’eurodeputato bulgaro Angel Dzhambazki ha preso parola definendo il giudizio della Corte “un abominio” e al termine, abbandonando l’Aula, ha fatto quel gesto che per molti è stato un inequivocabile saluto romano.

Collega di Berlato nell’Ecr

Iscritto al Gruppo dei Conservatori e dei Riformisti Europei (Ecr), cui aderisce Fratelli d’Italia, il gesto di Dzhambazki è stato interpretato come un insulto nei confronti del collega Sandro Gozi (iscritto al Gruppo Renew Europa, la lista francese promossa dal presidente francese Emmanuel Macron e da En Marche in cui è stato eletto l’eurodeputato italiano) prossimo a intervenire. A presiedere l’Aula c’era la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno (Pd).

Roberta Metsola

“Poiché ha difeso lo stato di diritto nell’Unione europea, Sandro Gozi è stato insultato dall’eurodeputato bulgaro Angel Dzhambazki, che ha lasciato l’emiciclo facendo uno scandaloso saluto nazista. Hai il nostro pieno sostegno Sandro. Invitiamo la presidente del Parlamento, Roberta Metsola, ad agire”, si legge nel tweet del movimento Renaissance cui segue il post di Picerno e qualche ora dopo della presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola: “Un saluto fascista al Parlamento europeo è per me inaccettabile, sempre e ovunque. Offende me e tutti gli altri in Europa. Siamo la Casa della democrazia. Quel gesto viene dal capitolo più oscuro della nostra storia e deve essere lasciato lì”.

La difesa

Dzhambazki si difende: “Un semplice saluto che è stato equivocato. Mi scuso se il mio innocente saluto, che era da intendere come gesto di scuse, ha offeso qualcuno”, ha scritto in una e-mail ai colleghi. “Un umile saluto alla presidente dopo aver detto delle cose per cui molti erano in disaccordo, anche per provocare. Immaginate la mia sorpresa quando la conseguenza del mio gesto è stata interpretata come un saluto nazista. Credo che opinioni dissonanti portino beneficio al dibattito. Non sono estraneo alle controversie ma questa è una calunnia”, ha concluso.