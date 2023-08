Salvini: al governo fino alla fine

Cinque anni insieme. Costi quel che costi, «hic manebimus optime». «Restiamo qui», assicura in latino Matteo Salvini, sorriso serafico, camicia e jeans dal palco del Meeting di Rimini, la kermesse di Comunione e liberazione che ogni anno trasferisce in riviera per una settimana la politica. «Chi ci ha dato la fiducia per cinque anni merita che per la prima volta ci sia un governo che duri cinque anni», mette a verbale il leader della Lega.

La promessa

Invitato a parlare di infrastrutture e Pnrr, il ministro e vicepremier trova spazio per un pronostico sulla legislatura che sarà. Smentendo i rumors che parlano di prime crepe nella maggioranza, ora che il centrodestra inizia a scaldare i motori per le elezioni europee del giugno 2024. «Faremo di tutto per arrivare in fondo», dice invece “Il Capitano”. Figurarsi se poi, nei piani del “governo dei patrioti”, c’è in vista un rimpasto dei ministri. Magari a partire dal caso Santanché, la titolare del Turismo di Fratelli d’Italia sotto inchiesta per la gestione delle sue società. Niente ritocchi e rimpasti, taglia corto Salvini: «Cambiando ministro ogni anno la pianificazione è difficile». Una blindatura che ha fatto tirare un sospiro di sollievo in FdI: la “tregua elettorale” per le europee chiesta dalla premier Giorgia Meloni ai suoi alleati, per il momento sembra reggere. A Rimini Salvini preferisce parlare di altro. A partire dai dossier affastellati sul suo tavolo al ministero. Treni, ferrovie, fondi del Pnrr «se devo indebitarmi preferisco spendere tutti i 200 miliardi ma farlo bene, non per gli stadi ma per gli asili». Su tutto però svetta il Ponte sullo Stretto, il progetto-bandiera del leader del Carroccio che intende farne un asso nella manica per il voto europeo.

L’Italia dei sì

Attraversati a grandi falcate gli stand del Meeting tra selfie con i volontari e un siparietto con una signora militante napoletana – il popolo di Cl accoglie a braccia aperte “il Capitano” – Salvini fa tappa sotto il tendone della Regione Lombardia per un vis-a- vis con il “suo” governatore Attilio Fontana. I temi non mancano, dall’autonomia differenziata alla gestione dei migranti che alimenta malumori anche fra gli amministratori leghisti al Nord. Ma il palco chiama. Salvini sale e presenta al pubblico la sua “Italia dei sì”. Il piano per le infrastrutture che vede al centro il “Ponte degli italiani”, così ribattezza il viadotto progettato per unire Sicilia e Calabria un video promozionale che scorre sullo sfondo. Con una promessa nero su bianco: entro la prossima estate, annuncia il leghista, sarà posata «la prima pietra» del Ponte. C’è spazio anche per la manovra, dove il leader del Carroccio cercherà di ritagliare un primo stanziamento per il Ponte. La priorità? «Aumentare stipendi e pensioni», chiarisce lui. O meglio, «taglio delle tasse per aumentare stipendi e pensioni, il che significa aiutare le famiglie».

Le coperture

Certo, c’è il nodo delle coperture. E sui conti vigila impassibile il vice Giancarlo Giorgetti: proprio al Meeting il ministro dell’Economia leghista ha frenato sogni e aspettative della maggioranza per la finanziaria d’autunno. Spazio per tutto non c’è, il messaggio. Nella caccia ai fondi partita a metà estate rientra la tassa degli extraprofitti delle banche annunciata a sorpresa da Meloni prima di Ferragosto, con qualche mal di pancia fra alleati. Se Forza Italia frena e chiede modifiche, la Lega tira dritto. Ancora Salvini: «Metteremo su stipendi e pensioni quello che riusciremo a ricavare, ad esempio risparmiando sul reddito di cittadinanza per chi non ne ha diritto, e confermando il prelievo sui guadagni milionari delle banche». Avanti tutta, dice insomma Salvini che a Rimini si presenta in doppia veste, di lotta e di governo. Con uno sguardo al voto Ue fra nove mesi. E un altro al tagliando finale della legislatura, tra quattro anni, «noi resteremo qui».