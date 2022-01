Salvini “apre” a Mattarella

“Sergio Mattarella? Sì, ma solo con convinzione”. Così l’apertura di Matteo Salvini alla riconferma del presidente della Repubblica. Ma ora si attende il via libera di Giorgia Meloni. Alla sesta votazione per l’elezione del presidente della Repubblica il centrodestra ha dato ordine di astenersi. E alla fine a raccogliere più voti è stato ancora una volta Sergio Mattarella.

“Se si arrivasse al Mattarella bis è il fallimento di chi voleva fare il kingmaker e non l’ha fatto. E sarebbe una forzatura scorretta nei confronti del Presidente ma o la vicenda si risolve nelle prossime ore o l’ipotesi è in campo, con tutto quello che ne consegue”. Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, nel corso dell’appuntamento quotidiano con QuiriTalk su Radio Leopolda.

Le nuove votazioni alle 16,30. Possibile un tavolo di maggioranza come proposto da Letta: “La soluzione sul Colle non può essere una che spacca la maggioranza”. Il leader della Lega preme per un presidente donna. Ma Belloni è bocciata da Iv e la Casellati non passa.

“In risposta all’indecorosa immagine che il Parlamento sta dando in occasione dell’elezione del Presidente della Repubblica, Fratelli d’Italia voterà Carlo Nordio”. È quanto si legge in una nota del partito guidato da Giorgia Meloni.