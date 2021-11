Salvini: “Ascolto tutti e poi decido io”

“Ascolto tutti e decido, come sono solito fare”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i cronisti prima di entrare alla riunione del consiglio federale del partito, a Montecitorio. “La priorità è tagliare le tasse e difendere il lavoro. La mia impressione è che il consiglio federale approverà all’unanimità le posizioni presenti e future della Lega”, ha aggiunto l’ex ministro dell’Interno.

Calderoli

All Palazzo dei gruppi di Montecitorio si tiene la riunione del consiglio federale della Lega Salvini premier. Il massimo organo esecutivo del partito è stato convocato da Roberto Calderoli dopo le anticipazioni del libro di Bruno Vespa in cui Giancarlo Giorgetti muoveva delle critiche alla linea di Matteo Salvini. Alla riunione con Salvini partecipano, in presenza e in video collegamento, una quarantina di dirigenti leghisti, tra cui i suoi tre vice, Giorgetti, Andrea Crippa e Lorenzo Fontana, i capigruppo di Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, i capi delegazione a Strasburgo, Marco Campomenosi e Marco Zanni, i coordinatori regionali e i governatori.

Le parole di Salvini

“Stiamo affrontando un periodo di governo di unità nazionale per superare la pandemia. Quello che abbiamo in testa è un governo liberale di centrodestra fondato su alcuni valori come la difesa della famiglia, delle libertà e il taglio delle tasse”, ha aggiunto il leader del Carroccio.

Giorgetti dirà il vero?

Da quanto emerge, tutti coloro che stanno intervenendo in Consiglio Federale, a partire da Giorgetti, ribadiscono totale fiducia nell’attività, nella visione e nella strategia del segretario Salvini. Il leader della Lega ha parlato per circa 50 minuti.