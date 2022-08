Salvini da Berlusconi a Lampedusa

Matteo Salvini ospite nella villa di Silvio Berlusconi a Lampedusa. Una residenza su cui il leader di Forza Italia ha investito due milioni di euro investiti, con l’obiettivo di rilanciare il turismo nell’isola, dando il buon esempio.

Ospite

Intanto Villa Due Palme, immobile di colore bianco, circondato da palme giganti con vista sul mare, su due piani e con otto posti letto, diviene la 29esima dimora del Cavaliere. I lavori di ristrutturazione durano fino al 2015, poi nel giugno del 2019 per la prima volta il Cavaliere mette piede nella sua dimora. L’anno successivo, nel 2020, da quelle parti si vede Luigino Berlusconi, figlio minore dell’ex Presidente del Consiglio. Per lui una breve vacanza con gli amici, dopo essere atterrato con il suo jet privato all’aeroporto di Lampedusa. E oggi a usarla, per la sua breve visita a Lampedusa, sarà Matteo Salvini. Il leader della Lega lascerà l’isola domani.