Salvini e Tajani in corsa

I chilometri che separano Bruxelles dalla Puglia sono poco più di mille e ottocento. Eppure, ieri sera, da Ceglie Messapica ha praticamente avuto avvio la campagna elettorale per giugno 2024. Nel borgo brindisino infatti, i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini sembrano aver dato fuoco alle polveri. Ognuno con le proprie legittime posizioni, ma comunque determinati a rimarcare «l’unità» del governo italiano. Tant’è che, intervenendo alla kermesse di Affariitaliani.it, entrambi preferiscono parlare di una corsa verso il voto basato sui «contenuti» e sui «risultati» ottenuti dall’esecutivo. Il leader leghista ad esempio, prima detta le priorità per la prossima legge finanziaria («Lavoro, stipendi e pensioni» scandisce) e poi rimarca che può già portare in dote agli italiani interventi su «ferrovie, alta velocità, strade, autostrade, sul nuovo codice della strada e quello degli appalti» oltre che sul ponte sullo Stretto. «Più apro più sono contento» chiosa in collegamento dal Trentino Alto Adige, dove si è recato dopo aver lasciato proprio la Puglia la scorsa settimana, ospite di Giorgia Meloni («Niente politica, abbiamo solo fatto giocare le nostre figlie»).

L’impresa

D’altro canto imprese e lavoratori sono il focus anche dell’intervento del leader azzurro Tajani, da giorni concentrato sul tema delle privatizzazioni, ad esempio dei porti (su cui Salvini si mostra invece più critico). «Lo Stato faccia lo Stato, si limiti a vigilare» dice il forzista, strappando più di qualche applauso alla piazza. Apprezzamento che Ceglie dimostra anche quando il vicepremier torna a parlare della tassazione degli extra-profitti delle banche decise da Meloni. «Con Giorgia ci siamo chiariti e ora guardiamo al futuro» precisa, dicendosi pronto a portare in cdm oggi la modifica del provvedimento, rendendolo una tantum e detraibile, oltre che – soprattutto – non estesa alle piccole banche. «Con le regole attuali una grande banca straniera viene tassata di meno rispetto ad una credito popolare». Schermaglie necessarie a due partiti, Lega e Forza Italia, che hanno bisogno di marcare le proprie differenze. Lo spiega proprio Tajani: «Sennò sarei un ectoplasma. Invece ognuno fa le sue proposte e ci si confronta». Una botta e risposta a distanza che non può non terminare sul tema delle alleanze in Europa. «È impossibile, indipendentemente da me o Meloni, che a Bruxelles si crei una maggioranza all’interno delle istituzioni alle quali partecipino i tedeschi di Afd e il partito della signora Le Pen» rimarca ancora Tajani. «Preferisco lei all’inciucio con i liberali di Macron» fa da contraltare Salvini. Una botta e risposta a distanza che non può non terminare sul tema delle alleanze in Europa.

Il PNR

Alla sfilata governativa di Ceglie (a cui comunque partecipava anche Carlo Calenda, il dem Misiani e il 5s Patuanelli) però, il più acclamato è Raffaele Fitto. Il ministro per gli Affari Ue è pugliese e approfitta per declinare l’invito a candidarsi come capolista di FdI nella corsa a Bruxelles («Sarà una campagna faticosa» spiega sorridendo), preferendo concentrarsi sul Pnrr. Fitto approfitta del palco per sottolineare il lavoro compiuto dal governo per ottenere il saldo della terza rata («Questione di giorni») e la modifica dei requisiti per la quarta («Lavoriamo bene con la Commissione»), oltre che rispondere al presidente dell’ Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro che ieri, da Ceglie, lo accusava di aver definanziato i progetti dei Comuni. «Dice che li lasciamo con il culo per terra? – attacca – Io non ci devo lasciare il governo». Per poi rincarare la dose: «Poteva parlare prima. Il silenzio che ha regnato durante l’approvazione del Pnrr si è trasformato in un grande dibattito contro questo governo che non ha approvato il Pnrr ma che sta cercando tra mille difficoltà di darne attuazione».