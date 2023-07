Salvini: “La Pace Fiscale è una Priorità per il Governo”

Matteo Salvini, leader della Lega e vicepremier, ha confermato che la pace fiscale rimane una priorità fondamentale per il governo durante un punto stampa tenutosi a Cagliari dopo una serie di incontri politici. Salvini ha incontrato il presidente della Regione, Christian Solinas (segretario del Psd’Az), e il presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, coordinatore regionale della Lega.

“Parlo a nome di milioni di italiani che hanno presentato la dichiarazione dei redditi, ma che a causa di problemi come il Covid e la guerra non sono riusciti a saldare completamente i loro debiti”, ha affermato Salvini. “Invece di tenerli come ostaggi, chiediamo loro di versare una parte dell’importo dovuto. In questo modo, lo Stato incassa e liberiamo questi cittadini”, ha aggiunto Salvini, che ricopre anche il ruolo di ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture. Salvini ha sottolineato che per gli evasori totali, coloro che non hanno mai presentato una dichiarazione dei redditi, la sanzione appropriata è la galera.

Il leader della Lega ha precisato che questa iniziativa fa parte del programma di centrodestra ed è una misura di buon senso. “Lo Stato trae vantaggio da questo provvedimento, raccogliendo miliardi che altrimenti non incasserebbe mai a causa di inadempienze finanziarie”, ha affermato Salvini.

Rispondendo a una domanda di un giornalista dell’agenzia Agi, Salvini ha illustrato la strada da seguire, che è quella del “saldo e stralcio”. “Abbiamo già adottato questa misura durante il governo Conte”, ha affermato il vicepremier, respingendo le critiche della sinistra che definiscono tale approccio come un condono fiscale.

“Se hai un arretrato di 10mila euro a causa della dichiarazione dei redditi e hai avuto problemi come un infortunio sul lavoro, una malattia o un divorzio, ti chiedo di pagare una parte di quanto dovuto. Io incasso e tu puoi tornare a lavorare e a pagare le tasse. Lo Stato italiano attende di riscuotere circa mille miliardi di euro da anni. Quindi, posso fare finta di niente e includere una cifra che non vedrò mai nel bilancio, oppure posso chiedere una parte di questa somma e far sì che questi soggetti tornino a lavorare e a pagare le tasse. Altrimenti, al momento queste persone rimangono disoccupate e non contribuiscono al pagamento delle tasse”, ha concluso Salvini.