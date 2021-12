Salvini: “Se via Draghi del doman non v’e’ certezza”

“Un governo che ha ben lavorato, guidato da una personalità autorevole come Draghi, credo che debba poter andare avanti: se togli una casella autorevole come Draghi del doman non ci sarebbe certezza. Conto di poter lavorare ancora con questa squadra”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini parlando con i giornalisti all’uscita del suo ufficio in Senato.Draghi è Draghi, l’autorevolezza di Draghi come presidente del Consiglio ce l’ha solo Draghi.

Per Matteo un buon lavoro

Stiamo lavorando bene? Sì. È una maggioranza complessa da gestire? Sì. Draghi tiene insieme tutto questo, chiunque non sia Draghi avrebbe molta più difficoltà”.

Giorgetti

“Assolutamente sì”. Così il segretario della Lega Matteo Salvini ha risposto a chi gli domandava se oggi al vertice di centrodestra porterà la linea per cui questo governo deve andare avanti con Mario Draghi premier. “Giancarlo Giorgetti premier? Non fatemi commentare ipotesi di voi giornalisti, l’ha smentita anche Giorgetti”.